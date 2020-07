Real Madrid beslist mogelijk titelstrijd al na nipte overwinning tegen Athletic Bilbao

Real Madrid heeft een nieuwe stap richting titel gezet. Het klopte Athletic Bilbao met het kleinste verschil.

Real Madrid heeft vandaag alweer een belangrijke overwinning behaald in de strijd om het kampioenschap. De Spaanse club ging op bezoek bij Athletic Bilbao, de nummer acht in La Liga. Op papier nog de moeilijkste wedstrijd voor Real Madrid.

De wedstrijd begon goed en het spel ging goed op en neer. Echt gevaarlijke kansen creëerde beide teams echter niet. Williams schoot over voor Bilbao en Rodrygo kreeg zijn kopbal niet gekadreerd.

In de tweede helft was het langs beide kanten veel minder. Er zat weinig tempo in de wedstrijd en het is door een VAR-beslissing dat de wedstrijd werd opengebroken. Marcelo werd geraakt in het strafschopgebied. Ramos zette de penalty alweer feilloos om.

Een reactie van Bilbao kwam er niet meer en dus neemt Real Madrid de drie punten weer mee naar huis. Met de winst staat het nu zeven punten voor op Barcelona, dat vanavond nog een moeilijke verplaatsing wacht tegen Villareal.