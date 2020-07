Tevredenheid troef bij Club Brugge: "Moeten klaar zijn tegen bekerfinale"

Voor Club Brugge begon de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een 4-1 overwinning in een oefenwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven. Zowel de jonge als de oude spelers toonden zich.

Mignolet kreeg ook 60 speelminuten zaterdagavond. Over zijn prestatie heeft hij het niet, de Limburger is vooral blij om opnieuw in doel te staan. "De bekerfinale begin augustus komt er snel aan, we moeten zorgen dat we klaar zijn. Maar ik was vooral blij om nog eens tussen de palen te kunnen staan", klinkt het op de teamwebsite.

Ook kapitein Ruud Vormer genoot van de eerste wedstrijd in 119 dagen. "Het is heerlijk om terug op het veld te staan en opnieuw lekker te ballen met de jongens', klinkt het op z'n Nederlands bij Vormer. "Er komen nog leuke wedstrijden aan, na een dagje rust vliegen we er vol in", doelt Vormer op de volgende oefenwedstrijd tegen Beerschot.