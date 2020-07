Franck Ribéry krijgt dieven op bezoek en twijfelt over toekomst bij Fiorentina

Voor Frank Ribery was het een bewogen zondagavond. De Fransman won met Fiorentina van Parma, maar kreeg tegelijkertijd dieven op bezoek.

Op Twitter deelt de Franse aanvaller een video van hoe zijn huis achtergelaten werd door de dieven. Terwijl Ribery zijn wedstrijd afwerkte met Fiorentina, kwamen de dieven op bezoek.

Door het incident twijfelt Ribery ook openlijk over zijn toekomst bij de club. "In München waren mijn familie en ik veilig, maar hoe kunnen ze hierna nog vertrouwen hebben?", zei hij. "Er staat mij een belangrijke beslissing te wachten in het belang van mijn familie over ons verblijf hier. Mijn familie gaat boven alles."