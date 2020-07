Hansi Flick krijgt vertrekwens te horen van Thiago Alcantara: "Maar ik ga er alles aan doen om hem te houden"

Bij Bayern München zullen ze op zoek moeten gaan naar een vervanger voor Thiago Alcantara. De Spanjaard heeft aan de club laten weten te willen vertrekken.

Het was Karl-Heinz Rummenigge die al eerst aankondigde dat Thiago toe is aan een nieuwe uitdaging. "We hebben aan al zijn wensen voldaan, maar hij wil iets nieuws."

En nu heeft ook Hansi Flick aangegeven dat een vertrek van Thiago aanstaande is. "Ik ben van nature een optimistisch persoon. Ik wil mijn team graag houden zoals het nu is. Maar Thiago heeft aangegeven dat het tijd is voor iets anders. Ik ga er echter alles aan doen om hem hier te houden."

Vooral Liverpool wordt genoemd, waar hij onder Jurgen Klopp zou kunnen gaan spelen. Maar ook een terugkeer naar Barcelona is niet uitgesloten, al lijkt dat na de transfer van Pjanic wel minder waarschijnlijk.