🎥 Lionel Messi heeft persoonlijk record beet: een overzicht van al zijn assists

Het is misschien niet genoeg om Barcelona kampioen te maken dit seizoen, maar Lionel Messi is dit seizoen onbaatzuchtiger dan ooit in de Spaanse competitie. Met 19 assists heeft hij een persoonlijk record beet.

Hoewel de Argentijn zijn onwaarschijnlijk record van 50 doelpunten in één seizoen (50 in het seizoen 2011-12) niet zal breken, heeft hij wel een nieuw record gebroken op vlak van assists. Hij zit dit seizoen namelijk aan 19 stuks. Het is niet slecht als je bedenkt dat de Argentijn ook nog eens de topschutter is met 22 doelpunten. Een overzicht van zijn assists kan u hieronder terugvinden. 🅰 | Lionel Messi heeft zijn persoonlijk record van aantal assists (19) in één LaLiga-seizoen verbroken! Meer dan een doelpuntenmachine. 🤝👨‍🎨 pic.twitter.com/HaVLWymM1e — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 6, 2020