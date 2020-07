🎥 Doelpuntenmaker gaat onder de lat staan en houdt team recht met ultieme reflex: La Liga smult van heldenverhaal

Het was spektakel maandagavond in La Liga in Sevilla, ook al viel dat niet meteen af te leiden uit de uitslag. Een 1-0 tegen Eibar, het lijkt weinig wereldschokkend. De manier waarop die zege tot stand kwam, was dat wel. Lucas Ocampos is de man waar heel Spanje het over heeft.

Tien minuten ver in de tweede helft was er al een eerste gloriemoment voor de Argentijn. Nadat Jesús Navas zijn techniek demonstreerde en een goede voorzet afleverde, kwam Ocampos aangegleden aan de eerste paal en zorgde die voor de 1-0. Prachtige assist van Jesus Navas en Ocampos maakt het af!



Die score stond nog altijd op het bord toen in de slotfase thuisdoelman Vaclik niet meer voort kon. Sevilla had alle wissels reeds opgebruikt, Ocampos ging dan maar onder de lat staan. Zo dikte de extra tijd ook behoorlijk aan, meer dan 100 minuten werden er gespeeld.

✅ Houdt het schot van de doelman van Eibar tegen in de laatste minuut



Het was een avond om nooit te vergeten voor middenvelder Lucas Ocampos! In die allerlaatste minuut viel de bal nog voor de voeten van de doelman van Eibar, die mee naar voren getrokken was. Ocampos stond gelukkig voor Sevilla op de goede plek en had met zijn been nog de juiste reflex in huis. Zo werd hij helemaal de held van de avond, al moest hij ook nog wel bijgestaan worden door Jesús Navas, die hierna nog een bal van de lijn haalde.