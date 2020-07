Hein Vanhaezebrouck weet waar het schoentje wringt bij Barcelona: "Falend transferbeleid"

FC Barcelona lijkt voor het eerst in jaren geen enkele prijs binnen te halen. Zowel de Supercup als de beker zag het al fout lopen, terwijl ook de titel en de Champions League ver weg zijn.

In La Liga telt het vier punten achterstand op leider Real Madrid. Geen onoverbrugbare achterstand, maar Real Madrid verloor nog geen enkel punt sinds de herstart van de competitie en het spel van Barcelona was al meerdere malen dramatisch.

De vorm van Barcelona hangt meer en meer af van Lionel Messi. Onterecht volgens Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. "Dat Barcelona het zo slecht doet is te wijten aan een dramatisch transferbeleid over de laatste jaren. Ze gaven miljoenen uit aan Coutinho, Malcolm, Paulinho, Alcacer, Gomes en Griezmann, maar geen van die spelers speelt er nog en ik denk dat Griezmann ook gaat vertrekken."

Begin januari werd Quique Sétien aangesteld als coach van Barcelona. "Een miscast. Ik vind het jammer dat Xavi verlengd heeft in Qatar, want die had ik wel graag voor de groep zien staan. Die had grip gekregen op de vedetten en enkele jongeren zoals Puig en Fati kunnen inpassen."

"Sétien zegt een adept te zijn van de school van Guardiola. Barcelona mag dan wel weer veel balbezit hebben, maar van diepgang en pressie bij balverlies is geen sprake. Ze blijven het balletje tot vervelens toe rondtikken. Ik hoop dat het seizoen zonder prijzen een wake-upcall wordt voor het bestuur."