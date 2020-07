Claudio Pizarro houdt er na 24 jaar op 41-jarige leeftijd mee op

Voor Claudio Pizarro zit de carrière erop. De Peruviaan hield het nog vol tot aan het einde van het seizoen en zet er op 41-jarige leeftijd een punt achter.

In 1996 maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal en nu, 24 jaar later, hangt hij zijn schoenen aan de haak. Claudio Pizarro zwaait het voetbal definitief uit, nadat Werder Bremen het behoud verzekerde.

Pizarro zag toe vanop de bank hoe Werder Bremen 2-2 gelijkspeelde en zich zo verzekerde van nog een seizoen in de Bundesliga. "Ik vind het verschrikkelijk dat ik Pizarro niet heb kunnen laten spelen, maar de wedstrijd liet het niet toe", gaf coach Florian Kohfeldt na de wedstrijd toe. "Ik kan niet anders doen dan een diepe buiging maken voor wat Claudio Pizarro betekent heeft voor Werder Bremen en de Bundesliga."

Pizarro maakte in 1999 zijn debuut voor Werder Bremen en zou er 21 jaar lang actief blijven, met uitzondering van één jaartje Chelsea. Naast Werder Bremen was Pizarro ook actief voor Bayern München en Köln.

Pizarro werd met Bayern München zes keer kampioen en won ook zes keer de beker, waarvan een keer met Werder Bremen. In 490 Bundesliga-wedstrijden scoorde hij 197 keer. In 2019 werd hij op 40-jarige leeftijd de oudste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Bundesliga. Hij was ook even de best scorende buitenlander aller tijden in de Bundesliga, maar dat record werd ondertussen al verbroken door Robert Lewandowski.