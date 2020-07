De Premier League moet tijdens volgende vergadering enkele belangrijke knopen doorhakken

De competitiestart komt alsmaar dichterbij. Maar wanneer die precies begint, is in de Premier League nog niet helemaal duidelijk. De leden van de raad moeten zich dringend buigen over enkele belangrijke zaken.

Op de algemene vergadering van de Premier League hebben ze besloten om de beslissing omtrent de einddatum van de transferwindow uit te stellen naar de vergadering van 24 juli. De Uefa wil dat de deadline van de transfers gezet wordt op 5 oktober, voor de start van het nieuwe Champions League seizoen. In de Premier League willen enkele clubs de deadline met een paar weken uitstellen voor deals in de Football League zelf, bij clubs die economisch zwaar geraakt zijn door Covid-19. Een beslissing zal waarschijnlijk gemaakt worden op de volgende algemene vergadering van 24 juli. Een ander belangrijk en dringend punt op de agenda is de datum van de herstart van de competitie.

Hoogstwaarschijnlijk zal er gestemd worden op de optie om op 12 september terug te beginnen. Maar dan komt dat wel vlak na de interlandperiode en niet iedereen is daar even enthousiast over.