Tottenham, met Alderweireld én Vertonghen in de basis, verliest dure punten tegen voorlaatste in de stand

Tottenham heeft er niet goed aan gedaan door gelijk te spelen tegen Bournemouth, dat voorlaatste stond in de stand. Bournemouth schuift door het puntje een plekje op het het klassement.

In de strijd om Europees voetbal kon er beter gewonnen worden door Tottenham, achtste in de stand. José Mourinho koos centraal achteraan nog eens voor het Belgische duo Alderweireld-Vertonghen. Beide heren hielden mee de nul, maar dat volstond niet voor de overwinning.

Het was Joshua King die een hoofdrol opeiste in de wedstrijd, maar niet positief. Eerst zorgde hij zelf al voor een discutabele fase, toen hij na vier minuten Harry Kane omver duwde in het strafschopgebied. Maar Tottenham kreeg geen penalty.

In de tweede helft kwam Tottenham enkele keren goed weg. Eerst scoorde King zelf, maar stond hij buitenspel. In de absolute slotfase wist Wilson de bal in doel te werken, maar weer was het King die de goal deed afgekeurd worden. King beroerde de bal met de hand.

In de allerlaatste minuten kwam Wilson nog oog in oog te staan met Hugo Lloris, maar de Franse doelman zorgde ervoor dat Tottenham niet met lege handen kwam te staan. Een felbevochten puntje voor Tottenham, dat daar niet tevreden mee mag zijn.