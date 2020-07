De focus is er bij Beerschot: "Vraag me niet naar die datum: ik weet het niet en wil er geen energie insteken"

Frédéric Frans is een meerwaarde gebleken voor Beerschot. De verdediger werd weggehaald bij Lierse Kempenzonen en groeide snel uit tot een steunpilaar op en naast het veld. Tot zijn taken behoort immers ook de groep de juiste focus laten houden.

Al heeft hij daar momenteel weinig moeite mee. Ondanks alles wat er gebeurt en wat nog invloed kan hebben op de Ratten, blijft de kleedkamer geconcentreerd op één ding. "Er is de laatste maanden heel veel gebeurd in het Belgisch voetbal. In het begin denk je daar als speler wel eens over na, maar de laatste weken heb ik het gevoel dat al die nieuwe wendingen de kleedkamer gewoon passeren", zegt hij in GvA.

"We zijn blij dat we de finale mogen spelen, niemand is aan het rekenen of met andere dingen bezig. Vraag me zelfs niet naar de datum wanneer er een nieuwe beslissing wordt genomen. Ik weet het niet en wil er geen energie in steken. Vergeet niet dat een week na de finale de nieuwe competitie start."