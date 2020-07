Leicester City doet slechte zaak in de strijd om een Champions League-ticket na zware nederlaag tegen Bournemouth

Leicester City is er niet in geslaagd om te profiteren van de misstap van Chelsea. De club van Youri Tielemans en Dennis Praet verloor met 4-1 van Bournemouth. Ze eindigden de match met tien man na een rode kaart voor Çaglar Söyüncü .

Leicester City begon niet slecht aan de wedstrijd. Ze waren in de eerste helft de betere ploeg en ze kwamen ook verdiend op voorsprong dankzij een doelpunt van Jamie Vardy. De bezoekers konden dan ook met 0-1 gaan rusten.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld. Bournemouth werd sterker en Junior Stanislas maakte de gelijkmaker via een strafschop. Eén minuut later stond het al 2-1: Solanke scoorde zijn eerste doelpunt in de Premier League. Meteen daarna kreeg Çaglar Söyüncü ook nog eens rood, waardoor Leicester City de wedstrijd met tien man moest uitspelen.

Een gelijkspel zat er niet meer in en Bournemouth kon zelfs nog twee keer scoren via een owngoal van Jonny Evans en de tweede treffer van Solanke. Door deze nederlaag blijft Leicester City op de vierde plaats staan, maar ze kunnen nog een plaats zakken als Manchester United morgen wint van Southampton. Bournemouth blijft, ondanks deze zege, in de degradatiezone.