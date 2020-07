Reeds 50ste (!) strafschop voor hands in de Serie A en Spanje blijft niet ver achter

In Italië is er commotie ontstaan rond de vele strafschoppen die er gefloten worden voor handsballen. De scheidsrechters hebben normaal gezien nog enige mogelijkheid tot eigen interpretatie, maar passen die niet meer toe.

De regel is: "Als de bal een arm of hand raakt waarbij een lichaam onnatuurlijk groter wordt gemaakt of als de bal een arm of hand raakt die zich boven de schouder bevindt, tenzij de speler de bal controleerde en die daarna op een arm of hand terechtkwam."

Maar zoals we gisteren in Juventus-Atalanta konden zien, wordt er niet meer geïnterpreteerd en volgen ze blindelings de regels. Dit seizoen zijn er in de Serie A al 50 strafschoppen uitgedeeld voor handsballen. In de Primera Division zijn dat er in 42.

In de Bundesliga (18) en Premier League (15) zijn ze duidelijk iets toleranter.