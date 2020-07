🎥 Zo mooi kan voetbal zijn: Nürnberg redt zich op de tonen van Titanic in 95e minuut

In Duitsland zijn ze toe aan de barrageduels tussen de derdelaatste uit de ene divisie en de derde uit de lagere divisie. Vorige week kon Werder Bremen zich nog redden in de Bundesliga. Afgelopen weekend moet FC Nürnberg zich redden in de 2e Bundesliga. Dat deden ze, en hoe!

Nürnberg had de heenwedstrijd tegen derdeklasser FC Ingolstadt gewonnen met 2-0 en leek dus met een ideale uitgangspositie naar Ingolstadt te trekken. Ook in de eerste helft liep alles nog op rolletjes voor Nürnberg, want de ruststand was 0-0. Ingolstadt moest dus nog minstens 3x scoren om hen uit te schakelen. Maar in de 53e minuut valt de 1-0, in de 62e minuut de 2-0 en in de 66e minuut de 3-0. Op nog geen kwartier tijd gaat Nürnberg van de hemel naar de hel en doet Ingolstadt het omgekeerde. Op dat moment promoveerde Ingolstadt naar de 2e Bundesliga, maar met 1 doelpunt zou Nürnberg zich nog kunnen redden. 90+5 Aangezien beide trainers nog 5x wisselen en er nog wel wat tijd wordt verkwanseld, beslist de arbitrage om er 5 minuten bij te tellen. In de allerlaatste aanval valn de wedstrijd valt de bal plots goed voor de bezoekers en kan Schleusener voor het doelpunt van de verlossing zorgen. Maar geniet vooral zelf van de euforie en de extase bij spelers en staf: Et voilà! Läuft in Dauerschleife 😍

Grüße an #Kutschke! #Schleuse Fussballgott!#FCN #fciFCN #NurderFCN #relegation2020 https://t.co/L6lhmX9N8f pic.twitter.com/Ixf9zyVXz4 — Skyper ⚫🔴 (@SkyperTweet) July 11, 2020