Prognose '20-'21: Beerschot: Voortborduren op Losada's momentum, al dan niet in 1A

Nog ruim drie weken en de bal rolt eindelijk weer in de Jupiler Pro League. Hoog tijd dus voor de prognose van onze redactie. Beginnen doen we met een van de twee twijfelgevallen: Beerschot.

Het zal nog even duren vooraleer we met 100% zekerheid kunnen zeggen welke teams in 1A zullen uitkomen. Vandaar opeteren we ervoor om Beerschot en OHL als eerste twee ploegen aan bod laten komen in deze prognose.

Vorig seizoen

Beerschot worstelde zich met horten en stoten door het seizoen in 1B. Aan goede wil geen gebrek, maar het bleek voor de Ratten enorm moeilijk om een constante te leggen in hun prestaties. Hernan Losada nam over van Stijn Vreven en de Argentijn gooide heel wat om. In zijn nieuwe systeem bleek Beerschot moeilijk te kloppen. Dit leidde tot de tweede periodetitel.

In de heenmatch van de promotiefinale was Beerschot vooral in de eerste helft heer en meester in eigen huis tegen OHL. Een doelpunt van een herboren Tissoudali volstond voor een uitstekende uitgangspositie. Op 2 augustus staat dan eindelijk de levensbelangrijke terugwedstrijd op het programma.

Transfers

Het is tot dusver een erg kalme transferzomer geweest voor de Ratten. Niet onlogisch gezien de onduidelijkheid over waar Beerschot komend seizoen zal uitkomen. De ambitieuze Mannekes hebben tot begin oktober om uit te halen op de transfermarkt, en dat zullen ze niet nalaten.

Uithalen deed Beerschot trouwens al een keer, met de komst van Dario van den Buijs. De centrale verdediger moet uitgroeien tot een zekerheidje in de al stevige defensie van Losada.

In onderling overleg werd het contract van Dylan Saint-Louis bij Beerschot ontbonden. De flankaanvaller kon zich nooit doorzetten en vertrekt via een achterpoortje naar het Franse Troyes.

Prognose

Mike Vanhamel, misschien wel de beste Beerschot-speler van afgelopen seizoen, tekende bij, ondanks interesse van Anderlecht. Met van den Buijs, Frans en Prychynenko voor zich staat de defensie als een huis.

Op het middenveld beschikt Beerschot met Holzhauser over een fantastisch wapen, met name op stilstaande fases. Al blijft het voor Losada belangrijk om te kijken in hoeverre de Oostenrijker zijn taken vervult in balverlies. Vooral wanneer Beerschot niet de dominante ploeg is, wordt dat van levensbelang voor de balans in het elftal. Al beschikken de Ratten met Dom en Pietermaat over jongens die de ‘vuile meters’ niet schuwen.

Losada drong vorige winter al aan op de komst van een scorende spits, die hij uiteindelijk niet kreeg. Hoewel… Met Tissoudali en Noubissi kwamen in het slot van de competitie twee aanvallers aan de oppervlakte die voorheen nauwelijks in het stuk voorkwamen. Toch is een extra (scorende) spits geen overbodige luxe voor dit Beerschot.

Gezien de ploeg van afgelopen seizoen bijna volledig is samengehouden én zelfs al versterkt is, lijkt Beerschot ook in 1A geen mal figuur te slaan. Mochten ze in de Jupiler Pro League uitkomen, zal het bestuur ongetwijfeld nog enkele gerenommeerde aanwinsten binnenhalen. We schrijven dit Beerschot dan ook een zorgeloos seizoen in de middenmoot toe.