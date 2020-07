Christian Kabasele geschokt van racistische uitlatingen: "Dat heeft allemaal te maken met opvoeding"

Wilfried Zaha was eerder het slachtoffer van racistische uitlatingen via sociale media. Ondertussen werd de dader al opgepakt. Het bleek te gaan om een 12-jarige jongen.

Christian Kabasele verschoot toen bekendgeraakte dat het ging om een 12-jarige jongen. De verdediger van Watford en de Rode Duivels is zelf al vaker in aanraking gekomen met racisme en hoopt dat er snel wat aan gedaan wordt.

"Ik ben zelf ook al door zo'n profielen gestuurd op sociale media. Ik heb dan wat later die profielen nog eens opgezocht, om te zien of ze verwijderd waren. Maar ze bleken er allemaal nog op te staan", betreurt de verdediger.

"Er moet strenger tegen opgetreden worden. Momenteel kunnen zo'n personen gewoon blijven doen zoals ze bezig zijn. Het is onacceptabel dat iemand een banaan- of aap-emoji kan sturen naar een gekleurd persoon en gewoon actief kan blijven op dat medium", vertelt Kabasele aan RTBF.

De jongen die Zaha beledigde was amper 12 jaar. "Dat heeft alles te maken met opvoeding. Op zo'n jonge leeftijd kan het niet anders dan dat het er door iemand volwassen is ingepropt. Dat is 1000 keer gezegd geweest en dan neemt zo'n kind dat over."