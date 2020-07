OFFICIEEL: Lommel stelt technische staf voor, met daarin Europees kampioen en oude bekende van Club Brugge

Lommel stelde vorige week met Liam Manning haar nieuwe T1 voor. De amper 34-jarige Brit zal worden geflankeerd door een ervaren team van assistenten. Lommel maakte maandag deze assistenten bekend, met daarin enkele bekende namen.

T2 wordt zoals verwacht de Nederlander Peter van der Veen, die als bondscoach furore maakte bij de jeugd van Oranje. Hij werd er afgelopen jaar Europees kampioen bij de U17.

Verrassender is de komst van Vladan Kujovic als keeperstrainer. De ex-speler van onder meer Eendracht Aalst, Club Brugge en Lierse was vorig seizoen bij MVV aan de slag, maar gaf aan hogerop te willen. Die stap hogerop wil hij nu dus gaan maken in Noord-Limburg.

Davy Heymans, een echte clubman, blijft aan boord als T3. Ook physical coach Stefan Winters blijft deel uitmaken van de Lommelse staf.

Nog twee nieuwkomers zijn Gertjan Jespers (Head of Sports Science & Medicine) en David Gibas, die als sportpsycholoog aan de slag gaat aan de Gestelsedijk. Eerder deed hij dit ook al bij Union en Standard.