Benteke krijgt de wind van voor van zijn trainer: "Dit is niet goed te praten!"

Christian Benteke liet zich zondagavond uitsluiten... na de match. De Rode Duivel kreeg een rode kaart na het laatste fluitsignaal en mist dus de laatste wedstrijden van het seizoen. Roy Hodgson, trainer van Crystal Palace, was allesbehalve 'amused'.

“Er zijn geen excuses, daar komt het op neer”, zei Hodgson na het 2-0 verlies aan Sky Sports. “Er waren flink wat incidentjes tijdens de wedstrijd, maar dat zie je vaak en maakt deel uit van het voetbal. Je mag je er niet door laten provoceren om iets te doen waardoor je de rest van het seizoen niet meer kan voetballen.”

“Uiteraard heeft hij spijt, net als wij allemaal, maar jammer genoeg kan ik het niet goedpraten, hoezeer hij ook uitgedaagd werd of wat er ook gezegd is. Je weet dat wanneer je een tegenstander een trap geeft en de ref het ziet, je van het veld wordt gestuurd. Zo gaat het al lang in het voetbal. Het enige wat Christian nu kan doen, denk ik, is zich excuseren bij zijn ploeggenoten en zijn straf aanvaarden.”