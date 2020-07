Villarreal, Southampton, Chelsea, Gent en nu krijgt 18-jarige middenvelder kans bij Beerschot

Beerschot geeft de jeugd volop kansen tijdens de voorbereiding, dat is ook de filosofie die er op het Kiel is geïnstalleerd. De 18-jarige middenvelder Senne Ceulemans is alvast een apart geval. Hij heeft al de wereld rondgereisd en heeft al wat mooie clubs versleten.

Een echte globetrotter, die Ceulemans. Zijn ouders verhuisden op zijn 7de naar Tenerife en van zijn 12de tot 15de speelde hij bij de jeugd van Villarreal. “Samen met Barcelona en Espanyol een van de beste jeugdwerkingen in Spanje. We gingen zelfs op stage naar Qatar", vertelt hij in GvA. Daarna ging het naar Engeland, waar zijn moeder hem binnen kreeg bij Southampton. Maar na drie maanden stond Chelsea al aan de deur. “Een fantastische ervaring. Zeker als je een paar keer kan scoren, dat geeft echt een kick. Fysiek was het even wennen. Alles gebeurde veel meer op snelheid en kracht, in Spanje speelde je meer met de bal aan de voet. De eerste maanden had ik het moeilijk om het een volledige match vol te houden.” Daarna ging het richting Gent om nu dus voor Beerschot uit te komen.