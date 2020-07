Van den Buijs over zijn trainer, naar wie hij als jeugdspeler opkeek: "Losada is erg veeleisend"

Hernan Losada is één van de jongste trainers die in België rondloopt, maar toch krijgt hij heel veel respect van zijn spelersgroep. Beerschot-nieuwkomer Dario Van den Buijs is alvast blij met de aanpak van de Argentijn.

Van den Buijs zat zelf nog op de tribunes van het Kiel toen Losada speler was. “Die periode van Hernan als speler, dat was fantastisch. In eerste instantie keek ik toen wel op naar Gary Kagelmacher, omdat die op mijn positie speelde, maar van spelers zoals Losada kan iedereen genieten", zegt hij in GvA. Als trainer heeft Losada dezelfde mentaliteit. “De goesting die hij als speler had, die heeft hij nu nog steeds als trainer. Hij is heel aanwezig. Bij de kleinste oefening staat hij er mee op te kijken. Als hij kon, hij zou de oefeningen allemaal nog zelf meedoen. Aan zijn scherpte zal het niet liggen, ook zo dwing je als trainer respect af." "Losada is erg veeleisend én een uitstekende motivator. Hij verwacht van ons dat we tot het uiterste gaan, maar daar kan ik tegen. Liever zo'n trainer dan eentje die een uur aan de kant staat toe te kijken.”