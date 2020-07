Wat na Lukaku? "We moeten meer spitsentrainers inzetten in België!"

Wat als we straks onze hoop niet kunnen plaatsen op de brede schouders van Romelu Lukaku? Hebben we dan een probleem? Want de opvolging lijkt niet meteen verzekerd. Thomas Buffel breekt opnieuw een lans voor meer spitsentrainers in België.

Momenteel zit er niet meteen een nieuwe topspits in de pijplijn. Dus als er iets gebeurt met Lukaku moet Roberto Martinez terugvallen op jongens die niet altijd spelen bij hun club zoals Origi en Batshuayi. "We moeten nog individueler met jonge spitsen aan de slag. Vroeg detecteren", aldus Thomas Buffel in HLN.

"En zoals in Nederland weer meer spitsentrainers inzetten om met die jongens aan de slag te gaan, zoals Wesley (Sonck) bijvoorbeeld bij Genk de spitsen trainde en Van Nistelrooij en Luc Nilis bij PSV. Da's absoluut noodzakelijk om topspitsen af te leveren."

"Al is het natuurlijk een dunne lijn om daar vroeg mee te beginnen. Want spelertjes moeten ook leren samenspelen. Misschien is het wel eens het onderzoeken waard vanaf welke leeftijd er sneller specifiek moet getraind worden, misschien is het nu nog te lang te algemeen. Het is ook geen exacte wetenschap. De ene is vroeg matuur, de andere later."