Ervaring à volonté én gratis op te pikken: Guardiola wil Vertonghen, maar Rode Duivel zal niet naar Manchester verhuizen

Manchester City springt in de dans voor Jan Vertonghen. Pep Guardiola ziet in de Rode Duivel een ideale back-up voor zijn defensie. Al is de kans klein dat hij ook effectief naar het Etihad Stadium zal verhuizen.

Het contract van Jan Vertonghen bij Tottenham Hotspur loopt aan het einde van het lopende seizoen af. The Spurs lieten al weten dat een nieuwe overeenkomst niet aan de orde is.

SuperJan is dan weer gegeerd wild. Ervaring à volonté én gratis op te pikken. AFC Ajax, Internationale FC, AS Roma, SSC Napoli, FC Betis, Sevilla FC en Valencia snuffelden al aan de 33-jarige verdediger.

The Telegraph weet dat Manchester City een voorstel aan het opstellen is voor Vertonghen. Pep Guardiola ziet in de Rode Duivel een ideale back-up voor zijn huidige centrale verdedigers. Voor de volledigheid: ook Kalidou Koulibaly - al is hij rechtsvoetig - is op komst.

De kans is echter klein dat Vertonghen na Tottenham voor een Engelse concurrent kiest. Bovendien is de Oost-Vlaming nog steeds een echte winnaar. Een rol in de schaduw bij een topclub lijkt zijn voorkeur niet weg te dragen.

Nieuwe uitdaging, nieuwe cultuur én nieuwe taal

Daarbovenop liet Vertonghen al meermaals verstaan dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Lees: een nieuwe cultuur én een nieuwe taal. Bovendien wil hij zijn carrière afsluiten in een aangename stad en… als het kan de Engelse regen inruilen voor een stralend zonnetje.