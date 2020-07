Beerschotlegende Marc Noé komt met opmerkelijke onthulling: "Leukste periode? Jaren net na faillissement"

Er zijn zo van die mensen in een club die werkelijk alles al gedaan hebben. Marc Noé is er zo één van bij Beerschot. Buiten zelf spelen heeft hij zowat elke functie bekleedt binnen de club. Bij GvA schrijft hij zijn memoires neer en spreekt hij over Hernan Losada.

"Ik heb in die jaren al heel wat meegemaakt", trapt Noé een open deur in. "Ik ben heel realistisch en heb een passie voor Beerschot. Ik zou voor een beter loon en betere werkomstandigheden wel naar Brugge of Anderlecht kunnen gaan, maar dan zou ik dezelfde passie niet hebben", bekent hij.

"Leukste periode? Net na faillissement"

Noé heeft met Beerschot hoogtes en laagtes gekend, maar omschrijft een laagte als één van de leukste periodes. "Net na het faillissement was het eigenlijk heel leuk. Back to basics, het pure voetbal en de binding met de fans. Jongens zoals Pietermaat, Dom, Vanhamel... Zij hebben al een soort van cultstatus opgebouwd."

"Minste periode? Promotiefinale"

De minst leuke periode voor Noé was het verlies tegen Cercle Brugge in de promotiefinale. "Ik ging na de wedstrijd te voet naar huis, ik woon net achter het stadion. Maar ik ben een halfuur onderweg geweest. Ik heb gehuild als een kind. Mijn vrouw vroeg me waar ik was. Ik antwoordde: "Laat me gewoon even doen".

Losada is ook een van die cultfiguren op Het Kiel. De Argentijn is er nu al even hoofdcoach en doet het niet slecht. "Hij heeft een affiniteit met de club die ik ook heb en we kunnen goed over voetbal praten. Als iets niet goed is, mag ik dat zeggen. Een assistent moet er niet zijn om ja te knikken", vindt Noé.

"Hernan is een heel slimme mens, een psychologisch sterke mens en streng maar met een vleugje humor", blaast Noé de loftrompet voor de hoofdcoach. "Met zijn people management is hij erin geslaagd iedereen aan boord te krijgen. In plaats van een vaste straf wanneer iemand te laat is, moeten de spelers nu aan 'Het Rad van Fortuin' draaien en kan elke straf verschillend zijn", lacht hij.