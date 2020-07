Sterkhouder Beerschot is vastberaden: "Tijd voor de volgende stap!"

Rapha Holzhauser was tijdens de reguliere competitie in 1B een van de sterkhouders bij Beerschot. Met 7 doelpunten en 9 assists was hij van levensbelang voor de ploeg. Maar alles zal afhangen van die ene wedstrijd in Leuven op 2 augustus.

Holzhauser denkt klaar te zijn voor de promotiefinale tegen Leuven. "Ik heb het voetbal vooral heel hard gemist tijdens de lockdown. Ik kijk er enorm naar uit om weer wedstrijden met inzet te spelen, vooral thuiswedstrijden", reageert de Oostenrijker op de clubwebsite. "Ik hou van Beerschot en ik ben graag in Antwerpen."

Bij Beerschot en Leuven stijgt de temperatuur de komende dagen meer en meer richting de allesbeslissende promotiefinale, ook bij Holzhauser. "Het is een heel andere start dan anders. We kunnen ons echt geen misstap veroorloven, maar ik hou daar wel van. Meestel speel ik goed in zulke grote wedstrijden. Maar ik speel liever een shitgame met promotie dan andersom", geeft hij toe.

"Klaar voor the next step"

Holzhauser is zeker geen onervaren speler. De 27-jarige Oostenrijker heeft 29 Europese wedstrijden op de teller en een verleden bij onder andere Stuttgart en Austria Wien. Voelt hij zich de ster van de ploeg? "Op basis van die gegevens, kan je me misschien de ster noemen. Maar bij deze ploeg zijn er geen sterren en dat is net onze sterkte."

"Ik voel vooral dat we klaar zijn om te promoveren, klaar voor 'the next step'. We hebben goed geoefend tegen Club Brugge en AA Gent, dat zijn leuke opstekers. Alle signalen zijn positief, maar nu moeten we het nog waarmaken", besluit hij.