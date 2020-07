'Manchester City geeft Kevin De Bruyne aanvoerdersband én maakt van de Rode Duivel bestbetaalde speler ooit in de Premier League'

Nu de Europese schorsing van Manchester City is opgeheven wil de Engelse topclub zich danig versterken. Het dossier rond Kevin De Bruyne ligt helemaal bovenaan de stapel.

De toekomst van Kevin De Bruyne leek zonder Champions League-voetbal eventjes niet meer in het Etihad Stadium te liggen. Ondertussen zijn de kaarten geschud en kan Manchester City opnieuw naar hartenlust spenderen.

De eerste miljoenentransfer - het is er eentje van een slordige tachtig miljoen euro - is alvast onderweg. Dat kan je HIER nog eens nalezen. Maar Het Laatste Nieuws weet dat the Citizens ook het contract van Kevin De Bruyne willen openbreken.

Het is de bedoeling dat de Rode Duivel een nieuwe overeenkomst voor vijf seizoenen krijgt. Het wordt een contract met de hoogste cijfers die de club ooit aan een speler heeft betaald. Meer zelfs: hij zal de 22 miljoen euro van Alexis Sanchez wellicht overstijgen. De bestbetaalde speler ooit in de Premier League zal een Rode Duivel zijn.

Bestbetaalde speler ooit in Premier League?

Ook het ego van KDB wordt gestreeld. Pep Guardiola wil hem immers de aanvoerdersband geven. De Bruyne was al één van de leiders op het veld, maar zal dus nu ook de enige kapitein op het schip worden.