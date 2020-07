Boris Johnson wil vanaf oktober weer fans toelaten in de stadions

Boris Johnson is van plan om vanaf oktober weer fans toe te laten tijdens sportwedstrijden. Dat vertelde hij tijdens een persconferentie over de versoepelingen van de maatregelen.

Vanaf 1 augustus wil de Engelse premier beginnen met experimenteren. Hij wil geleidelijk aan mensen toe laten tijdens sportwedstrijden en concerten. Als alles volgens plan gaat, dan kunnen er vanaf oktober weer fans in de stadions.

"Vanaf oktober willen we het publiek terugbrengen in de stadions. Nogmaals, deze veranderingen moeten op een veilige manier worden gedaan, afhankelijk van het resultaat van testen in augustus."

Over aantallen sprak Johnson nog niet. Vanaf september zou de Premier League weer van start gaan.