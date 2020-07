Leonardo dient Thomas Meunier van antwoord: "Hebben hem aangeboden om aan dezelfde voorwaarden te verlengen"

Thomas Meunier uitte zich kritisch tegenover zijn ex-club en dan voornamelijk tegenover sportief directeur Leonardo. Die zou Meunier naar de uitgang hebben gewerkt bij PSG.

Maar de Braziliaan is niet gediend met de kritiek van de Rode Duivel. "Wij hebben alle spelers met een aflopend contract op dezelfde manier behandeld. Iedereen kon voor twee maanden verlengen aan dezelfde voorwaarden. Thiago Silva, Sergio Rico en Eric Choupo-Moting hebben dat gedaan. Meunier niet."

"Meunier wou aan hetzelfde loon als dat van bij Borussia Dortmund verlengen en Borussia Dortmund vroeg ook nog eens een huursom. Dat waren voorwaarden die wij niet konden accepteren", zegt Leonardo aan Le Parisien.

"We hebben hem niet zonder respect behandeld. Wij wilden zijn contract verlengen en hij weigerde dat. Dat is zijn goed recht. Dat hij die laatste week niet meer op de club mocht komen? Wij zagen het nut er niet van in om die laatste dagen nog mee te trainen."