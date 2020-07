Mertens gelooft in kansen Napoli tegen Barcelona: "We hebben er vertrouwen in dat we gaan scoren"

Napoli en Barcelona nemen het in augustus tegen elkaar op in de 16e finales van de Champions League, nadat het in de heenwedstrijd 1-1 werd in Napoli.

Voor Napoli staat er in de Champions League nog een confrontatie te wachten met FC Barcelona. In de terugwedstrijd van de 16e finales moet Napoli nog op bezoek in (een leeg) Camp Nou. "Ik draai een goed jaar. Ik heb al zes doelpunten gemaakt, dus ik ben erg blij", zegt Dries Mertens aan UEFA. "Het enige negatieve is dat we thuis een tegendoelpunt moesten slikken. Als we met 1-0 hadden kunnen winnen, dan was de terugwedstrijd een heel ander verhaal. Maar het werd 1-1 en dat moeten we accepteren."

Dries Mertens heeft er vertrouwen in dat Napoli nog evenveel kans maakt als voor de heenwedstrijd. "Thuis spelen ze ontzettend vaak op balbezit, dus het zal niet gemakkelijk zijn. Maar dat weten we. We hebben er vertrouwen in dat we gaan scoren. Het is simpel, als we dat niet doen liggen we eruit."

Mertens herinnert zich nog goed de wedstrijd tegen Liverpool, waar Napoli een formidabele wedstrijd speelde. "Liverpool was een machine, ze liepen voor drie ploegen. Ze hadden al erg lang niet meer verloren en om hen dan te verslaan, dat voelt goed."