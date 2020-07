Beerschot zonder geblesseerden en zonder incidenten richting finale: "We kennen elkaars grenzen"

Beerschot heeft zijn stage in Duitsland afgesloten en oefent vanavond tegen ASV Geel. De Mannekes werken rustig naar de levensbelangrijke promotiefinale toe. De ploeg zal klaar zijn, blijven ze herhalen.

't Is ook heel rustig geweest op het Kiel. De contractverlengingen waren er redelijk snel, zodat iedereen zich op die ene match kon concentreren. "In deze fase is het een voordeel dat deze groep al langer bij elkaar is en dat er geen zeven of acht nieuwe spelers ­ingepast moeten worden”, aldus Tom Pietermaat in GvA.

“Iedereen kent ­elkaar, ­iedereen weet wat de grenzen zijn bij andere spelers. Zo voorkom je dat er tussendoor af en toe brandjes geblust moeten worden. We zullen klaar zijn”, ver­zekert Pietermaat. “Maar het is niet dat we binnen de groep de hele tijd over die wedstrijd bezig zijn.”