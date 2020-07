📷 16 jaar moeten wachten, maar familie Leeds-supporters haalt nu iconische foto die viraal gaat boven

Leeds United heeft na zestien jaar de poorten naar de Premier League weer kunnen openbeuken. De club is nog steeds een grote naam in het Engelse voetbal. Maar de fans moesten lang op hun hoger blijven zitten. Deze familie is er echter altijd blijven in geloven.

16 jaar geleden hield de familie Kershaw een bord omhoog met de tekst "We'll be back". Zoonlief Tom postte gisteren een nieuwe foto met het opschrift "We are back". Fantastisch om te zien hoe dezelfde familie in die zestien jaar veranderd is, maar de liefde voor de club is er niet minder op geworden. 👀 #lufc pic.twitter.com/wtXeNVU8dc — Tom Kershaw (@HullLiveTom) July 19, 2020