Alles op de Scudetto: Inter mikt opnieuw erg hoog en wil oude bekende van Conte wegplukken uit Londen

Internazionale is momenteel nog in een felle strijd verwikkeld met Atalanta om de tweede plaats, maar volgend seizoen willen de 'Nerazzurri' meedingen naar de hoofdprijs in de Serie A. En dan moet er nog wat kwaliteit bij om Juventus naar de kroon te steken.

Met de komst van Achraf Hakimi maakte Inter al een duidelijk statement. De Marokkaanse sneltrein werd voor 40 miljoen euro weggeplukt uit Madrid. Nu wil de club uit Milaan er graag nog een brok ervaring bij en het richt zijn vizier daarvoor naar Londen.

N'Golo Kante is het doelwit en dat is geen toeval. Conte, die eerder actief was bij Chelsea, kent de Franse wereldkampioen maar al te goed. Kante is al jaar en dag sterkhouder bij the Blues en beschikt in Londen dan ook over een riant contract.

Het is net dat dat een overgang van Kante bemoeilijkt volgens Mediaset. De Franse stofzuiger op het middenveld zou er zo'n 165 000 euro per week verdienen en heeft een marktwaarde van 80 miljoen euro. Het is nu aan Conte om zijn Chinese clubbestuurders te overtuigen om de geldbeugel open te halen.