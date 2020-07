Lucas Pirard (Waasland-Beveren) ontdekte een andere wereld in Parijs: "We werden zelfs door de Franse politie geëscorteerd"

Lucas Pirard had zich waarschijnlijk nooit kunnen inbeelden op een dag met Waasland-Beveren in het Parc des Princes te spelen. Het werd nochtans werkelijkheid en de spelers vielen van de ene in de andere verrassing.

Een verplaatsing naar het Parc des Princes, het is iets wat je niet alle dagen meemaakt. Doelman Lucas Pirard geniet, ondanks de pandoering in Parijs, nog na: "Het is niet te vergelijken met een uitmatch in België, het is een andere wereld. We werden van ons hotel tot het stadion zelfs geëscorteerd door de politie."

Een trip door wonderland

"Onze kleedkamer was ongelooflijk, hoe moet die er van PSG dan wel uitgezien hebben? De kamer was groot met overal zetels in leder. Er was een kinézaal, een zwembad met koud water, een kleedkamer voor de coaches en enorme douches."

Daarenboven speelden de Waaslanders in een niet leeg stadion: "Het stadion was gewoonweg indrukwekkend. Het veld was uitmuntend en groot. Er waren al enkele supporters voor de match. En dan de sterren in de coulissen."