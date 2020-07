Antonio Conte voelt zich het slachtoffer van een complot: "Als iemand een klap moet krijgen, is het altijd Inter"

Inter heeft dit weekend opnieuw dure punten laten liggen. De Italiaanse topclub raakte niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen AS Roma. Daardoor wordt het moeilijk voor de club van Romelu Lukaku om nog aanspraak te kunnen maken op de Italiaanse titel.

Bij Antonio Conte laaien de frustraties hoog op. Volgens de trainer van Inter is alles tegen zijn ploeg. De Italiaanse coach wees erop dat het schema zijn team niet heeft geholpen de voorbije weken.

"Dit is de derde wedstrijd op rij die we hebben gespeeld tegen een team dat een dag of anderhalve dag langer heeft gerust dan wij. We komen midden in de nacht na de wedstrijden thuis en in deze periode maakt het herstel het verschil. Als iemand een klap moet krijgen, is het altijd Inter.", staat te lezen bij Het Nieuwsblad.

Antonio Conte was ook niet te spreken over het eerste doelpunt van Leonardo Spinazzola voor AS Roma. Toch vindt hij het niet de schuld van de scheidsrechters. "Lautaro was geblesseerd, want hij werd aan de hiel geraakt. Ik richt mij echter niet op de scheidsrechters. Het was een vergissing, maar ze verdienen het niet om ervoor te worden aangevallen. We zijn hier echter niet gelukkig mee, omdat er een doelpunt uit is voortgekomen."

Met nog vier speeldagen te gaan, staat Inter vijf punten achter op Juventus.