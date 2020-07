Waarom voetbalseizoen 2020 - 2021 hét seizoen van Eden Hazard moét worden in Madrid en bij de Rode Duivels

Real Madrid Club de Futbol is de landskampioen van Spanje. Met dank aan Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Luka Modric en Karim Benzema. Volgend seizoen mag Eden Hazard niét in dat lijstje ontbreken.

Een dik jaar geleden werd Eden Hazard in ware Galacticostijl voorgesteld als nieuwste aanwinst van Real Madrid. De Rode Duivel bracht zijn eerste seizoen in Spanje vooral in de lappenmand door. Dat mag geen tweede keer gebeuren.

Een blessure komt natuurlijk nooit gelegen, maar Hazard moet volgend seizoen bewijzen dat hij zijn torenhoge transfersom waard is. De Madrileense huiskranten - dat zijn Marca en AS - kunnen namelijk genadeloos uithalen.

Vraag het maar aan Thibaut Courtois. De doelman kreeg de zwartepiet toegeschoven voor elk tegendoelpunt. Het is pas de laatste maanden dat de Spaanse journalisten hem opnieuw helemaal steunen.

Ook Hazard werd de voorbije maanden beschermd, maar iedereen verwacht volgend seizoen een versie in topvorm. Voor het eerst in zijn carrière moét Hazard presteren, moét hij het Madrileense spel bepalen.

Om vervolgens België een Europese titel te schenken natuurlijk...