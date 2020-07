Messoudi haalt herinneringen op aan zijn grote liefde: "Tot op vandaag is Beerschot de laatste Antwerpse club die een prijs heeft gepakt."

Mo Messoudi geen professioneel voetballer meer. De middenvelder kan terugblikken op een rijkgevulde carrière. Al is er één club die voor altijd in zijn hart zal zitten.

Germinal Beerschot, Willem II, KV Kortrijk, KAA Gent, OH Leuven, Zulte Waregem, Raja Casablanca, Beerschot VA en Lyra-Lierse. Menig voetballer zou tekenen voor een carrière zoals hierboven beschreven.

Toch is het vooral de ploeg van ‘t Kiel waar Mo Messoudi altijd aan zal gelinkt worden. “Ik doorliep alle jeugdreeksen bij Beerschot”, vertelt de middenvelder in Het Laatste Nieuws. “Op mijn achttiende tekende ik er mijn eerste profcontract.”

Zelfs Celtic FC wilde me in huis halen. Toen moest Beerchot in actie schieten

“Op een jeugdtoernooi in Oostduinkerke speelde ik heel goed en zelfs Celtic FC wilde me in huis halen. Toen moest Beerschot natuurlijk in actie schieten. (lacht) Al was het altijd mijn bedoeling om eerst op het Kiel naam te maken.”

“Beerschot was én is mijn ploeg. Ik ben er zelfs nog ballenraper geweest. De bekerwinst in 2005 tegen Club Brugge is het hoogtepunt geweest. Tot op vandaag is Beerschot trouwens de laatste Antwerpse club die een prijs heeft gepakt.” (knipoogt)