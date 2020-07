Transfer van Duits toptalent komt dichter: Kai Havertz heeft persoonlijk akkoord bereikt met Engelse topclub

De kans is zeer groot dat Kai Havertz deze zomer zal vertrekken bij Bayer Leverkusen. De 21-jarige aanvallende middenvelder is naar eigen zeggen klaar voor een stap hogerop en hij zou al een persoonlijk akkoord bereikt hebben met Chelsea.

Chelsea is aan een drukke transferperiode bezig. Enkele weken geleden werd Timo Werner weggeplukt bij RB Leipzig en de inkomende transfer van Hakim Ziyech is al langer bekend. Toch is de honger nog niet gestild, want ook Kai Havertz zou op weg zijn naar Chelsea.



De Duitse aanvallende middenvelder zou volgens SkySports een persoonlijk akkoord bereikt hebben met Chelsea en nu moeten de clubs nog een akkoord vinden. Bayer Leverkusen zou 90 miljoen pond willen, maar Chelsea hoopt hem los te krijgen voor 70 miljoen pond.