Liverpool mag straks de Premier League-trofee na 30 jaar weer in de lucht steken en het belooft een knaller van een feest te worden

Straks staat eerst de topper tegen Chelsea op het programma, nadien zal kapitein Jordan Henderson de beker in de lucht mogen steken en kunnen de festiviteiten beginnen.

Het belooft een enorm feest te worden. De fans van Liverpool moesten dan ook 30 jaar wachten op die felbegeerde trofee. Jammer genoeg zullen de fans er niet bij kunnen zijn, vanwege de coronamaatregelen. Maar dat zal het feest er niet minder spectaculair op maken.

Liverpool zou een aparte lichtshow hebben opgezet met een kostprijs van maar liefst 1,1 miljoen euro. Daarnaast kozen de spelers zelf welke muziek er straks door de boxen weerklinkt. Er lijkt geen twijfel over te bestaan dat 'You'll never walk alone' wel eens afgespeeld zal worden.

Jürgen Klopp kijkt er alvast naar uit. "Het lijkt wel kerstmis. Je weet op voorhand dat je een speciaal cadeau krijgt, maar er is toch opwinding. Ik heb nog nooit een Premier League-trofee aangeraakt. Het wordt speciaal. Ik ben zeer verheugd voor de jongens dat het vanavond kan doorgaan. Ze verdienen dit moment, want ze werkten er ongelofelijk hard voor. Dit is de mooiste dag uit mijn carrière."