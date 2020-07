Luka Modric leeft weer op na coronabreak: "Ik wil het stereotype verbreken dat middenvelders maar tot hun 35ste bij Real Madrid kunnen voetballen"

Luka Modric leek wat over zijn top heen te zijn na het WK 2018 en werd dan ook aan een vertrek gelinkt. Maar na de coronabreak dartelt de middenvelder weer over het veld als nooit tevoren.

Modric wordt er dit jaar nog 35 en speelt ondertussen al acht jaar voor Real Madrid. De Spaanse club heeft de laatste jaren nogal de reputatie opgebouwd spelers al snel af te schrijven vanwege hun leeftijd, maar Modric wil dat stereotype doorbreken.

"Ik weet niet hoe mijn toekomst eruitziet. Ik weet alleen dat ik nog tot 2021 voor Real Madrid speel. Ik wil mijn carrière hier graag afsluiten en heb nog enkele jaren topvoetbal in mij."

Modric was na de coronabreak weer in goede doen, nadat hij een moeilijk 2019 beleefde. "Ik vecht elke dag op het veld om een verlengd verblijf af te dwingen. Ik wil het stereotype doorbreken dat middenvelders maar tot hun 35ste bij Real Madrid kunnen voetballen. Ik weet alleen niet of de club het wil, maar Real Madrid is mijn thuis."