Toni Kroos ziet ook andere kant van voetbal: "Iemand die eerlijk is en openlijk kritiek uit, wordt daarvoor gestraft"

Toni Kroos heeft in zijn eigen podcast teruggeblikt op de uitspraken van André Schürrle. Die kondigde vorige week zijn afscheid van het voetbal aan, omdat hij niet langer zichzelf kon zijn.

"Ik heb altijd graag met André samengespeeld. Zowel op als naast het veld kwamen we goed overeen. Maar je zag dat hij iemand was met weinig zelfvertrouwen", geeft Toni Kroos aan in een podcast met broer Felix Kroos.

Ook broer Felix Kroos ging wel akkoord met dat voetballers zich anders moeten voordoen in het voetbalwereldje. "Doordat er zoveel geld bij komt zien in het voetbal, is het moeilijk om jezelf te blijven. Veel spelers doen zich anders voor dan ze zijn. Als je eerlijk bent, dan ga je niet lang mee in deze business."

Toni Kroos, die al jarenlang aan de top speelt bij Real Madrid, heeft ook al te maken gehad met de donkere kant van het voetbal. "Als je eerlijk en openlijk kritisch bent, dan word je daar zelf voor gestraft. Je kan tegenwoordig niet meer eindeloos kritisch zijn."