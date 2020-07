"Superster-managers": Hier een overzicht van de top-10 best betaalde coaches ter wereld!

Met de komst van 'superster-managers' in de afgelopen twee decennia, zijn coaches in sommige gevallen net zoveel of zelfs meer gaan verdienen dan hun spelers. Hier een overzicht van de top 10 best betaalde voetbalcoaches ter wereld!

Hoewel ze misschien niet zo veel aandacht krijgen als hun spelers, spelen voetbalmanagers misschien wel de belangrijkste rol bij het bepalen van het lot van een team op het veld.

Ze zijn belast met het analyseren van opkomende tegenstanders en het perfectioneren van strategieën om overwinningen te behalen. Ze hebben ook een verschillende mate van autonomie bij het bestraffen van overdrachtsdoelstellingen. Maar of dat voldoende is om het bij sommigen, riante loon te rechtvaardigen, daar laten we u zelf over beslissen.

Hieronder een top-10 overzicht:

10: Thomas Tuchel (PSG) - €9,6 miljoen:

Thomas Tuchel werd in de zomer van 2018 aangesteld als PSG-manager nadat hij met clubs als Mainz 05, Augsburg II en Borussia Dortmund een duchtige reputatie voor zichzelf had opgebouwd in de Duitse Bundeliga.

Hij heeft tijdens zijn twee seizoenen in het Parc des Princes vier trofeeën gewonnen, waaronder opeenvolgende landstitels, maar zoals alle trainers voor hem, weet de 46-jarige Duitser dat hij uiteindelijk zal worden beoordeeld op zijn prestaties op het grote toneel.

9. Antonio Conte (Inter Milan) - €10,8 miljoen:

Na een onsamenhangend en ondermaats presterend Juventus-team te hebben geërfd in de zomer van 2011, behaalde Antonio Conte enorme succesen door de Bianconeri naar vier opeenvolgende Scudetti (landstitels) te leiden en de basis te leggen voor hun ongekende heerschappij.

Een andere recordbrekende serie volgde met Chelsea in de Premier League voordat de voormalige Italiaanse gaffer werd aangesteld als manager van Inter Milan om de Nerazzurri in hun oude glorie te helpen herstellen.

Hoewel hij zijn voormalige ploeg uiteindelijk niet kon onttronen in zijn debuutseizoen, zijn er genoeg positieve signalen vanuit San Siro om te suggereren dat Conte nog goede zaken zal doen met de ploeg van Rode Duivel Romelu Lukaku.

8. Brendan Rodgers (Leicester City) - €12 miljoen:

Na de hoogtepunten met Liverpool in 2014 waar ze bijna de titel veroverden, werd Brendan Rodgers na iets meer dan een jaar later uit de competitie gekegeld. Hij herstelde zijn imago echter vlug met een recordbrekend avontuur als manager van Celtic.

Sinds hun verrassende titelwinst in 2016, ging het enkel nog bergaf met Leicester City. Ze besloten Brendan Rodgers onder de arm te nemen en gaven hem in februari 2019 een contract om de East Midlands naar de overwinning te leiden.

Zijn recrutering ziet eruit als een slimme zet, aangezien de Foxes het merendeel van het seizoen in de top drie stonden. En hoewel ze voor het eerst in vier jaar zeker zijn van de Europese kwalificatie, toch zou het als een grote teleurstelling worden gezien als ze de top vier niet zouden halen.

7. Fabio Cannavaro (Guangzhou Evergrande) - €12 miljoen:

Na een legendarische carrière waarin hij zijn status als een van de grootste verdedigers aller tijden verkreeg, waagde Fabio Cannavaro zich in de wereld van coaching en bracht het grootste deel van het afgelopen decennium door in de dug-out van de Aziatische competities.

Na een periode van zeven maanden tussen 2014 en 2015, werd de Ballon d'Or-winnaar van 2006 in 2017 herbenoemd als manager van Guangzhou Evergrande, met een contract waardoor hij één van de best betaalde trainers ter wereld is.

De Italiaan heeft het vertrouwen van de club in hem bevestigd door hen naar de overwinning te leiden in de Chinese FA Super Cup 2018 en de Chinese Super League in 2019.

6. Rafael Benitez (Dalian Yifang) - €13,8 miljoen:

Rafael Benitez was rond de eeuwwisseling één van de best beoordeelde coaches ter wereld, na zijn successen met Valencia en Liverpool. Ondanks dat hij de afgelopen jaren niet veel onderscheidingen heeft gekregen, heeft de Spanjaard nog steeds een benijdenswaardig cv.

Nadat in 2019 een einde kwam aan een periode van drie jaar bij Newcastle United, werd de 60-jarige Spanjaard aangesteld als coach van de Chinese Super League-ploeg Dalian Yifang, waar Rode Duivel Yannick Carrasco speelde voor zijn terugkeer naar Atletico Madrid.





5. Zinedine Zidane (Real Madrid) - €16,8 miljoen:

Zinedine Zidane schokte de wereld toen hij zijn ontslag als Real Madrid-coach aankondigde nadat hij met hen een derde opeenvolgende Champions League-trofee veroverde. Hij werd echter minder dan een jaartje later al teruggebracht, toen het echt slecht ging bij de Koninklijke.

De Fransman heeft zijn voortreffelijke werk op de bank voortgezet en heeft Los Blancos in zijn eerste volledige seizoen terug naar de landstitel en de Spaanse Supercup geleid, terwijl ze ook nog meestrijden om de Champions League trofee.

4. Jose Mourinho (Tottenham Hotspur) - €17,52 miljoen:

Na zijn bittere ontslag bij Manchester United in december 2018, bleef Jose Mourinho bijna een jaar zonder club en weigerde naar verluidt verschillende aanbiedingen voordat Tottenham Hotspur in november 2019 kwam aanbellen.

De Special One heeft tot dusver gemengde resultaten behaald in Londen, met niet al te beste eliminaties in de Champions League en FA Cup, hoewel Europese kwalificatie voor de Portugees en The Blues nog steeds mogelijk is.

3. Jurgen Klopp (Liverpool) - €17,52 miljoen:

Hij overwon de pijn van het verliezen van drie opeenvolgende finales en de Premier League op schrijnende wijze en behaalde succes in de Champions League, UEFA Super Cup en FIFA Club World Cup in zes maanden tijd.

Na een wachttijd van drie decennia kreeg Liverpool eindelijk de grote in handen. Een geweldige deal die in december 2019 werd ondertekend en waarin Klopp tot 2024 op Anfield zou blijven, is slechts een beloning voor de vooruitgang die de club onder zijn leiding heeft geboekt.

2. Pep Guardiola (Manchester City) - € 23,28 miljoen:

Pep Guardiola wordt algemeen beschouwd als de beste manager van zijn generatie en tevens een van de beste allertijden. De ex-trainer van FC Barcelona heeft een impressionnant trackrecord dat slechts een handvol managers kunnen evenaren.

Na ongeëvenaarde successen te hebben behaald in de Catalaanse hoofdstad en bij Bayern München, werd de Spanjaard in 2016 aangesteld als manager van Manchester City en sindsdien heeft hij de beste Premier League-ploeg in de geschiedenis opgebouwd.

Toch is hij nog steeds de best verdienende coach niet, hij moet nog één iemand voor zich laten:

1. Diego Simeone (Atletico Madrid) - €43,6miljoen:

In deze moderne tijden is het zeldzaam om een ​​club te zien die zo gedefinieerd is naar het imago van de trainer, dat de coach het symbool van de club wordt. Dit komt voornamelijk door het onzekere karakter van de job en de populariteit van voetballers van de clubs zelf.

Diego Simeone is echter dé uitzondering op de regel en iedereen die het traject van Atletico Madrid van Rode Duivel Yannick Carrasco, en voorheen van Rode Duivels Thibaut Courtois en Toby Alderweireld het afgelopen decennium een beetje heeft gevolgd, kan duidelijk zien dat Los Rojiblancos een exacte replica is van zijn Argentijnse persoonlijkheid.

De 50-jarige is momenteel de best betaalde manager ter wereld en misschien is het in dit geval het loon echt wel gerechtvaardigd door zijn buitengewone transformatie van Atletico Madrid.