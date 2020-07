Premier League gunt spelers een anderhalve maand 'zomervakantie'

Er is overeengekomen om het nieuwe seizoen van de Premier League op 12 september te laten starten. Op 23 mei staat (onder normale omstandigheden) de laatste speeldag gepland.

Dat geeft de spelers zo'n anderhalve maand zonder Premier League-voetbal. Maar hoogstwaarschijnlijk zal er weinig rust zijn aangezien voetbalploegen een maand op voorhand al volop bezig zijn met de seizoensvoorbereidingen.

Daar komt nog eens bij dat er nog 4 Engelse ploegen meestrijden in Europese competities. Chelsea en Manchester City in de Champions League, Manchester United en Wolverhampton in de Europa League. De ontknoping van die competities staat in augustus gepland. Daarom wordt er nog overlegd of die vier teams niet later aan het seizoen kunnen beginnen.

