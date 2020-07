Laatste speeldag in Engeland: Nog 3 ploegen in de running voor 2 Champions League-tickets

In de Premier League wordt zondag de laatste speeldag afgewerkt. Bovenaan is het nog spannend voor de Europese tickets. Met Chelsea, Manchester United en Leicester City zijn er nog drie ploegen in de running voor twee tickets in de Champions League.

Het fijne is dat elke ploeg alles zelf in handen heeft, een overzicht:

Manchester United: 3e - 63 punten

Na een zeer zwak seizoensbegin, is de motor bij United na nieuwjaar opnieuw beginnen draaien. Vooral sinds de komst van spelmaker Bruno Fernandes gaat het United voor de wind. Ze zijn opgeklommen van een plek in het midden van het klassement naar de vierde plaats. De voorbije week hapert het wel opnieuw bij de troepen van Solksjaer. Tegen West Ham werd 1-1 gelijkgespeeld en daarvoor ging United met 1-3 kansloos onderuit tegen Chelsea in de FA Cup.

Aangezien United op de derde plaats staat, staat ze op pole positie om volgend jaar Championis League te spelen, maar United moet zondagnamiddag tegen Leicester City. Als United een punt pakt, zijn ze zeker van de top 4.

Chelsea: 4e - 63 punten

Chelsea heeft evenveel punten als Manchester United, maar wel een verschil van 15 in het doelpuntensaldo. Na een seizoen met ups en downs is het Frank Lampard aardig gelukt om goed voetbal te brengen met een relatief jonge kern. Door de transferban van Chelsea, kregen de jonge talenten wat sneller hun kans bij de grote jongens. Zo heeft de voetbalwereld kennis kunnen maken met Tammy Abraham en Mason Mount.

Chelsea neemt het op de laatste speeldag op tegen de Wolves. Wolverhampton is nog volop in de running voor ticket voor de Europa League. Omdat United en Leicester het tegen elkaar opnemen, hebben The Blues genoeg aan een puntje tegen Wolverhampton om zeker te zijn van de Champions League volgend jaar.

Leicester City: 5e - 62 punten

Leicester City begon zeer goed aan de competitie. Op een gegeven moment stonden ze zelfs voor Manchester City op de tweede plaats, ver van Liverpool weliswaar. De laatste weken gaat het echter met ups en downs bij de ploeg van Tielemans en Praet. Door onder meer te verliezen met 4-1 van degradatiekandidaat Bournemouth, hebben ze bij Leicester de derde plaats uit handen gegeven.

Voor Leicester is de opdracht simpel: winnen thuis tegen Manchester United en de top 4 is een zekerheid. Dan springen ze over United naar de top 4 en maakt het eigenlijk niet uit wat Chelsea gedaan heeft. Als Chelsea verliest van Wolverhampton, kunnen United en Leicester het op een akkoordje gooien in de laatste minuten want bij een gelijkspel spelen eindigen ze allebei in de top 4.