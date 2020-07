Eleven Sports staat zaterdagavond voor eerste grote test in het Belgisch voetbal

Eleven Sports, de nieuwe rechtenhouder van de Jupiler Pro League, kan zaterdagavond een generale repetitie houden voor de competitiestart binnen twee weken. Het zendt vanavond de Brugse Metten uit.

Eleven Sports gaat binnenkort voor het eerst Belgisch voetbal uitzenden. Dat zal de nieuwe rechtenhouder niet doen zonder eerst een generale repetitie te houden. Zaterdagavond zal Eleven om 18 uur de Brugse Metten uitzenden.

In dat evenement neemt blauw-zwart het elk jaar tijdens de voorbereiding op tegen een grote naam. In 2020 komt Lille OSC op bezoek in het Jan Breydelstadion. De ex-club van Eden Hazard eindigde dit jaar als vierde in de Franse Ligue1

De match wordt uitgezonden op Eleven Sports 1. Wie geen abonnement heeft kan terecht op de facebookpagina van de televisiezender.