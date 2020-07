Zware balans voor Barcelona: maar liefst 200 miljoen euro verlies door coronacrisis

FC Barcelona is zwaar geraakt door de coronacrisis, dat bleek al uit de loonsverminderingen van de spelers toen het voetbal stillag, maar voorzitter Baromeu heeft nu ook een prijs geplakt op het verlies: 200 miljoen euro.

"Vanaf 14 maart, toen de lockdown startte, hebben we bijna niets meer ontvangen. We missen in totaal 200 miljoen euro", zegt de voorzitter bij Mundo Deportivo.

In totaal komt dat bedrag overeen met 30% minder dan het verwachte bedrag aan het begin van het seizoen. "Men vergist zich als men zegt dat Barcelona niet geraakt wordt door de crisis. De clubs met het grootste inkomen, worden het hardst geraakt", klinkt het.

Met 200 miljoen euro meer had Barcelona stevig kunnen uithalen op de transfermarkt. Maar de komst van Neymar en Lautaro Martinez lijkt voorlopig nog even in de koelkast te gaan.