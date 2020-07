Mourinho wil van Tottenham-stadion een '"fort" maken

José Mourinho kent er alles van om van een thuisstadion een fort te maken. Bij Chelsea heeft hij bijvoorbeeld 77x niet verloren in het eigen stadion.

Het doel is om dat in Tottenham ook te doen, van het nieuwe Tottenham-stadion een een fort maken. Sinds de competitieopstart na de coronabreak heeft Tottenham 5 wedstrijden gespeeld in het eigen stadion. Met 13/15 werd er nog niet verloren. Tegen United werd er nog gelijkgespeeld, maar nadien wonnen de Spurs van West Ham, Everton, Arsenal en Leicester City.

150 wedstrijden zonder verlies

Van 2002 tot 2011 is het de Portugese trainer gelukt om 9 jaar op rij niet te verliezen in het eigen stadion in de competitie. In totaal was hij 150 wedstrijden ongeslagen thuis. In 2002 was Mourinho coach van Porto, in 2011 van Real Madrid. Daartussen coachte hij ook nog Chelsea en Inter. Indrukwekkende statistieken dus van 'The Special One'.

Liverpool grootste concurrent?

"We kunnen van ons eigen stadion een fort maken", zegt Mourinho. "Maar we hebben onze fans nodig. Zij geven je zoveel voordeel in het eigen stadion", klinkt het. Ondertussen zit Liverpool al aan 59 wedstrijden zonder thuisnederlaag in de competitie. Het record van Mourinho is in zicht, al is het in de verte.