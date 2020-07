Benteke slaat mea culpa: "Ik verknalde mijn seizoen met die domme rode kaart"

Christian Benteke richtte zich op Twitter tot de fans van Crystal Palace, die Benteke al enkele seizoenen ziet zoeken naar zijn beste vorm.

"Ik wil dat de Palace-fans weten dat ik de eerste ben om mezelf te bekritiseren wanneer het niet goed draait. Ik was net aan het toegroeien naar de oude Benteke voor en na de lockdown. Helaas heb ik mijn seizoen geruïneerd met die rode kaart. Zoals steeds, zal ik mijn best blijven om beter te worden en deze club te helpen."

De ondertussen 29-jarige spits kwam in 24 competitiewedstrijden niet verder dan 2 doelpunten.

I want the @CPFC fans to know I’m the first to criticise myself when things don’t go well. I felt I was picking up and getting back to the old me before and after lockdown, but ruined my season with that red card. As always, I’ll strive to improve and do better for this club. pic.twitter.com/tsLvDssQd9