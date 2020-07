Het werd nog héél spannend, maar we weten wie op Wembley zal strijden voor de laatste plaats in de Premier League

Fulham FC heeft zich vanavond geplaatst voor de promotiefinale richting Premier League. Dinsdag wacht Brentford op Wembley.

Fulham FC maakte het zichzelf moeilijk vanavond. The Lily Whites gingen met 0-2 winnen in Wales, maar in het eigen Craven Cottage ging het nog bijna mis.

De Londenaren hielden de 1-2 uiteindelijk vast - u moet weten dat uitdoelpunten in de play-offs niet dubbel tellen - maar het was bibberen tot de laatste seconden.

Gedeelde derde stek

Dinsdag wacht Brentford op Wembley om uit te maken wie alsnog naar de Premier League mag stijgen. Leuk detail: in de reguliere competitie eindigden beide teams op een gedeelde derde stek.