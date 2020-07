'Zlatan Ibrahimovic blijft nog een jaartje langer ploegmaat van Alexis Saelemaekers'

Er heerst nog heel wat onduidelijkheid omtrent de toekomst van Zlatan Ibrahimovic, maar volgens Gazetta dello Sport zou de kogel door de kerk zijn.

Volgens de Italiaanse krant doet Zlatan Ibrahimovic er nog een jaartje bij. De Zweed zou zo nog een seizoen ploegmaat blijven van Alexis Saelemaekers.

Ibrahimovic kwam in januari over van LA Galaxy en deed de netten in San Siro weer trillen als nooit tevoren. In 19 wedstrijden was de Zweed goed voor 10 doelpunten. Door zijn twee doelpunten tegen Sampdoria werd Ibrahimovic ook de eerste speler ooit die meer dan 50 doelpunten wist te maken voor beide Milanese clubs.

Ondertussen is Ibrahimovic er al 38, maar de aanvaller weet nog niet van ophouden. Zo deelde hij zelf ook onlangs een filmpje waarin hij duidelijk maakte nog maar net begonnen te zijn.