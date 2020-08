"Ik heb Pelé, Maradona en Cruijf aan het werk gezien, maar Lionel Messi is de beste aller tijden"

De discussie over wie de beste aller tijden is, kan nog heel lang gevoerd worden. Voor velen is dat moeilijk oordelen, want zij zijn te jong om ze allemaal aan het werk te hebben gezien.

Maar Humberto Maschio zou daar wel eens iets meer over kunnen zeggen dan ons. De Argentijnse legende zag zowel Pelé, Maradona, Cruijf als Messi aan het werk en hij heeft een duidelijke voorkeur. "Ik heb Pelé, Maradona en Cruijf zien voetballen, maar geen van hen was zo goed als Messi is. Ik heb zelfs zelf tegen enkele van hen gevoetbald, maar Messi is een klasse apart." Maschio haalt aan dat het voetbal veranderd is. "Het gaat tegenwoordig zo snel, maar toch maakt Messi nog zo vaak het verschil. Je moet zijn doelpunten maar eens bekijken. Hij loopt niet veel op het veld, maar wanneer het ertoe doet, dan plakt de bal aan zijn voet." Het verschil zit hem volgens Maschio in de balbehandeling. "Veel spelers zijn enorm snel, maar eens ze de bal hebben verliezen ze vaak snelheid. Bij Messi is het andersom, die gaat alleen maar sneller met de bal aan de voet."