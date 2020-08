"In eerste helft waren we onbestaande" en "Hopelijk is dit een duidelijke wake-upcall voor de groep": Philippe Clement is scherp voor zijn spelers

Club Brugge was vooraf de torenhoge favoriet om de bekerfinale naar zijn hand te zetten, maar uiteindelijk liep het toch verkeerd. En dus is het wonden likken voor spelers én coach bij blauw-zwart. Trainer Philippe Clement was alvast zeer duidelijk.

"Misschien hadden we na de rust nog gelijk kunnen maken, maar in de eerste helft waren we gewoonweg onbestaande", aldus een eerlijke Philippe Clement na de verloren bekerfinale tegen Antwerp. "Het was een terechte voorsprong voor Antwerp en het had ook meer kunnen zijn. Daar winnen zij de Beker van België."

"Ik zag in de eerste helft totaal niet de ploeg die ik wilde zien, daarom heb ik me ook heel erg boos gemaakt tijdens de rust. De reactie na de pauze was goed, maar we hebben daar niet kunnen uit gelijkmaken en dan verlies je. Proficiat aan Antwerp."

"Waaraan het lag? Dat is makkelijk uitleggen achteraf altijd. Het is altijd gevaarlijk na een jaar waarin je kampioen speelt ... In de hoofdjes is er misschien vijf of tien procent minder scherpte. Ik hoop dat dit een hele duidelijke wake-upcall is voor mijn groep."

Simon Mignolet vond blauw-zwart wél gretig: "Wij wilden ook heel erg graag winnen, maar we hebben het onszelf een beetje moeilijk gemaakt in de eerste helft. In de tweede helft was er meer strijd, maar we verliezen een finale die we hadden moeten winnen. En kunnen winnen als we de eerste helft spelen zoals de tweede."